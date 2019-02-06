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هاواي تستعد لحظر السجائر لمن يقل عمره عن قرن كامل

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هاواي تستعد لحظر السجائر لمن يقل عمره عن قرن كامل
Gettyimages.ru Roberto Machado Noa / Contributor
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تقدم المجلس النيابي في هاواي بمشروع قرار، يقضي برفع سن المواطنين المسموح ببيع السجائر لهم، على أن يبلغ السن الأدنى لهؤلاء بحلول عام 2024 قرنا كاملا.

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وتم تحديد الحد الأدنى من العمر الذي يُسمح لصاحبه بشراء السجائر في هاواي، ابتداء من العام المقبل، بـ 30 عاما، على أن تتم إضافة 10 أعوام لمن لا يشملهم الحظر في كل سنة.

وتعد القوانين المتعلقة ببيع السجائر والتبغ المعمول بها في هاواي واحدة من أكثر القوانين صرامة.

ويشار في هذا الصدد إلى أن هذه الولاية الأمريكية سنت قانونا في عام 2016، يمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما.

المصدر: إيزرو

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