صديقة ميغان ماركل تشعل الإنترنت بصورة لها من الماضي!

نشرت الفنانة والمغنية الأمريكية، كاثرين ماكفي، على صفحتها في إنستغرام، صورة أرشيفية قديمة لها برفقة زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل.

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وكتبت ماكفي: "عندما كنا طفلتين، شاركنا أنا وميغان في المسرحيات الغنائية الموسيقية. أصبحت هي الآن دوقة ساسيكس، وأنا نجمة ويست-إند، وهذا يعني الشيء نفسه".

وذهل معجبو أميرة ساسيكس من المكياج المبتذل لماركل في الصورة، ولاحظوا أيضا أنها كانت ممتلئة.

المصدر: لينتا. رو