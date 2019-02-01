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صديقة ميغان ماركل تشعل الإنترنت بصورة لها من الماضي!

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صديقة ميغان ماركل تشعل الإنترنت بصورة لها من الماضي!
instagram.com/meganmarkleoffical
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نشرت الفنانة والمغنية الأمريكية، كاثرين ماكفي، على صفحتها في إنستغرام، صورة أرشيفية قديمة لها برفقة زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل.

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وكتبت ماكفي: "عندما كنا طفلتين، شاركنا أنا وميغان في المسرحيات الغنائية الموسيقية. أصبحت هي الآن دوقة ساسيكس، وأنا نجمة ويست-إند، وهذا يعني الشيء نفسه".

وذهل معجبو أميرة ساسيكس من المكياج المبتذل لماركل في الصورة، ولاحظوا أيضا أنها كانت ممتلئة. 

المصدر: لينتا. رو

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