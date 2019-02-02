"نينتيندو" تعتزم إطلاق نسخة جديدة من لعبة "سوبر ماريو"

أعلنت الشركة اليابانية، "نينتيندو"، أنها بصدد تطوير نسخة جديدة كليا من لعبة الفيديو الشهيرة، "سوبر ماريو"، بالتعاون مع شركة التطبيقات العالمية، "لاين".

ويجري تطوير اللعبة الجديدة لتناسب الهواتف الذكية حصريا، في محاولة من "نينتيندو" للامتداد إلى سوق التطبيقات الرقمية.

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كما تحمل النسخة القادمة من اللعبة اسم، "عالم الدكتور ماريو"، في حين تطلقها الشركة بعد تراجع شعبية جهازها الترفيهي، "3DS"، بينما أكد المدير التنفيذي للشركة، شونتارو فوروكاوا، أن العمل مع "لاين" يعزز من شعبية اللعبة أكثر بين مستخدمي الهواتف الذكية.

وكانت شركة الألعاب الشهيرة قد أخرت إطلاق 3 ألعاب فيديو أخرى، تصممها خصيصا للهواتف الذكية، وذلك حتى فصل الصيف المقبل.

وأقرت الشركة اليابانية خطة جديدة لتطوير منتجاتها والعودة إلى الساحة العالمية، بدأت في عام 2006، مع الإطلاق الناجح لجهازها الترفيهي "Wii"، الذي باعت منه أكثر من 100 مليون نسخة حتى اليوم.

المصدر: رويترز