نجا بأعجوبة.. طفل يتسبب بانفجار مرعب في الصين! (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة العامة انفجارا مرعبا، تسبب به طفل صيني في أحد شوارع مدينة تشيفنغ، التابعة لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع، يوم الخميس 31 يناير الماضي. وتظهر مشاهد الفيديو كيف يلقي طفل ألعابا نارية في فتحة للصرف الصحي، وبعدها يدوي انفجار قوي.

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وتسبب الانفجار بقذف غطاء حفرة الصرف الصحي وانبعاث نافورة كبيرة من الدخان والشظايا على الرصيف.

ونتج الانفجار، وفقا لسلطات المدينة، بسبب تفاعل الألعاب النارية مع الميثان المتراكم في أنبوب الصرف الصحي.

المصدر: ديلي ميل