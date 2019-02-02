بالفيديو.. فهد يرهب سكان مدينة هندية ويصيب بعضهم!

صور شهود عيان مطاردة فهد بري مفترس لسكان مدينة ناسيك بولاية ماهاراشترا الهندية، في الشوارع والأماكن العامة.

وذكر موقع "Newsflare"، أن الفهد البري تسلل إلى المدينة في الصباح الباكر. ويعتقد مسؤولو الغابات أنه دخل إلى المدينة عبر مزارع وغابات منطقة تشاندشا المجاورة. ولم يتمكن الخبراء من التعامل مع الحيوان المفترس لعدة ساعات.

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وتجمع حشد من شهود العيان وكاميرات القنوات التلفزيونية، أملا في إلقاء نظرة على المفترس، أثناء مطاردة فريق متخصص للقبض عليه.

وقفز الفهد أثناء مطاردته على السياسي، سانتوش غايكوايد، من حزب شيفسينا اليميني المتطرف، وعلى اثنين من المصورين، وأصابهم بجراح عدة أدت إلى نقلهم إلى المستشفى فورا.

وألقي القبض على المفترس قرابة الساعة الـ 11 صباحا. وسينقل الفهد إلى الغابة بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية، وفقا لممثل إدارة الغابات.

المصدر: لينتا. رو