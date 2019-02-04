لماذا يقف نواب مجلس العموم أثناء حديث رئيس الوزراء؟

مع تكرار جلسات مجلس العموم البريطاني مؤخرا بشأن التعديلات الخاصة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، تساءل البعض عن سبب وقوف النواب أثناء حديث رئيسة الوزراء.

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ويحدد جدول أعمال جلسة استجواب رئيس الوزراء أو أي مسؤول في مجلس العموم البريطاني سلفا، ومن حق أعضاء البرلمان أن يطلبوا من خلال خطابات رسمية الحق في الكلمة أو طرح أسئلة على المتحدث أثناء الجلسة، ويختار المتحدث عددا من النواب على نحو عشوائي، وتوزع على الأعضاء ورقة تسمى "ورقة الترتيب"، وهي الورقة التي يتحدد فيها نظام الجلسة وترتيب حديث النواب.

ويمنح زعيم المعارضة دائما الحق في طرح 6 أسئلة، ويلجأ النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة للوجود في "ورقة الترتيب، ولم يحصلوا على فرصة للحديث، إلى الوقوف أو نصف وقوف، فيما يسمى بـ "اصطياد عين المتحدث" Catching the Speaker’s eye، لعل المتحدث يلاحظه فيمنحه الحق في الحديث، أو ربما طرح الأسئلة.

من جانبه يحاول المتحدث أن يختار عددا من النواب، خاصة ممن لم يتمكنوا من الحديث لفترة طويلة، ليحصلوا على حق الكلمة. لكن تلك الطريقة ليست ناجحة بشكل كبير.

المصدر: RT