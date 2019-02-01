كشف "اليد الخفية" التي أدخلت 3 ملايين تعديل على "ويكيبيديا"! (فيديو)

عرض تلفزيون "سي بي إس" تقريرا عن قصة شاب "مغمور" كتب 35 ألف مقال في ويكيبيديا، وقام بأكثر من 3 ملايين تعديل في مقالاتها.

وتسبب التقرير بشهرة واسعة للأمريكي البالغ من العمر 35 عاما، ستيفن برويت، خاصة على موقع ريديت في الإنترنت.

ويعيش الأمريكي برويت، الذي يعشق التاريخ، في ولاية فرجينيا مع والديه، ويعمل في أرشيف مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ويعتقد زملاؤه بأنه مجنون، وفقا له.

كما يرى والدا برويت أن اهتمامات ابنهما حالة من الجنون، فهو يكرس 3 ساعات كل يوم لتحرير مقالات للموسوعة الإلكترونية الأكثر شعبية في العالم، لكنه لا يتقاضى أي مبلغ مقابل هذا العمل.

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واعترف برويت بأن فكرة عمله لصالح ويكيبيديا مجانا كافية للقيام بهذا العمل.

ويحرر بريوت المقالات في ويكيبيديا منذ عام 2003 ويبقى رائدا في تعديلات على هذا الموقع. وهذا ما جعل المنافس الأقرب إليه يقل عنه بـ 900 ألف تعديل.

وضمت مجلة تايم عام 2017، ستيفن برويت، إلى قائمة ضمت 25 شخصية عالمية تعد الأكثر تأثيرا في الإنترنت إلى جانب دونالد ترامب وكيم كاردشيان.

المصدر: لينتا. رو