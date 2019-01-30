بالفيديو.. مرشح رئاسة أمريكي يغني في الساونا الروسية

انتشر مقطع فيديو يوثق زيارة المرشح الرئاسي الأسبق والسيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إلى الساونا الروسية زمن الاتحاد السوفيتي، قبل 30 عاما.

وفي عام 1988، قام ساندرز وزوجته برحلة إلى الاتحاد السوفيتي، التقيا فيها عدة مسؤولين سوفيت، وذلك عندما كان ساندرز حاكما لولاية فيرمونت.

وظهر ساندرز وهو يغني برفقة وفد أمريكي في ساونا روسية في مدينة ياروسلافل، ضمن لقاء الوفد مع ممثلين سوفيت عن المدينة.

ونشر المقطع أول مرة في تقرير أنتجته ونشرته القناة الأمريكية، "Channel 17"، التي تبث من ولاية "فيرمونت" الأمريكية، مسقط رأس ساندرز.

BREAKING: @SenSanders like you’ve never seen him!!



Bernie and Jane on their honeymoon in Russia singing “This land is Your Land” with their Russian comrades!!



Trigger Warning: Bernie is sitting at a table shirtless in his briefs. So are most of the rest of the men... pic.twitter.com/2DPyDY2WV0 — m. mendoza ferrer (@mgranville1) January 28, 2019

المصدر: Sputnik News