 
مباشر

بالفيديو.. مرشح رئاسة أمريكي يغني في الساونا الروسية

متفرقات

بالفيديو.. مرشح رئاسة أمريكي يغني في الساونا الروسية
You-Tube: Rebel HQ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/le55

انتشر مقطع فيديو يوثق زيارة المرشح الرئاسي الأسبق والسيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إلى الساونا الروسية زمن الاتحاد السوفيتي، قبل 30 عاما.

وفي عام 1988، قام ساندرز وزوجته برحلة إلى الاتحاد السوفيتي، التقيا فيها عدة مسؤولين سوفيت، وذلك عندما كان ساندرز حاكما لولاية فيرمونت.

وظهر ساندرز وهو يغني برفقة وفد أمريكي في ساونا روسية في مدينة ياروسلافل، ضمن لقاء الوفد مع ممثلين سوفيت عن المدينة.

ونشر المقطع أول مرة في تقرير أنتجته ونشرته القناة الأمريكية، "Channel 17"، التي تبث من ولاية "فيرمونت" الأمريكية، مسقط رأس ساندرز.

المصدر: Sputnik News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "مخزن الاستخبارات السعودية" بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل