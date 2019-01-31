تصنيف جديد لأفضل الفنادق الصغيرة المخصصة للسياح

نشر موقع "Hostelworld" نتائج تصنيف جديد لأفضل الفنادق الصغيرة التي يمكن للسياح زيارتها حول العالم.

وقام المسؤولون عن جائزة "Hoscar" العالمية للتصنيفات السياحية باستطلاعات رأي شملت أكثر من 1.2 مليون سائح من بضع دول، وسألوهم عن آرائهم حول مختلف الفنادق الصغيرة التي أقاموا فيها أثناء رحلاتهم، فحل في المرتبة الأولى هذا العام فندق "Prague" في براغ التشيكية.

أما المرتبة الثانية فاحتلها فندق "Soul Kitchen Hostel" في بطرسبورغ الروسية، والذي يعد واحدا من أشهر الفنادق الصغيرة في روسيا وأوروبا، والذي حاز سابقا على جائزة "Hoscar"، وتلاه "Hostel One Miru" في براغ.

hostelworld.com

أما أفضل نزل للفتيات اللواتي يفضلن السفر لوحدهن فجاء "We Love F" في لشبونة عاصمة البرتغال.

المصدر: نوفوستي