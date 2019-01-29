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غرق أحياء في العاصمة السعودية والسلطات توضح

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غرق أحياء في العاصمة السعودية والسلطات توضح
Reuters
شارع في الرياض غرق جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة (أرشيف)
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ذكر أمين العاصمة السعودية الرياض، طارق الفارس، أن سبب غرق بعض أحياء المدينة خلال موجة الأمطار الغزيرة الأخيرة يكمن في زيادة مساحة الأسطح المرصوفة جراء توسعها العمراني.

وقال الفارس، في مقابلة مع صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول أسباب غرق بعض أحياء المدينة جراء الأمطار الأخيرة: "لقد شهدت الرياض نموا سريعا مما أدى إلى تنامي أطرافها وزيادة الكثافة السكانية بشكل ملحوظ في العقد الأخير، ما يعني زيادة مساحة الأسطح المرصوفة في المدينة كنتيجة لزيادة الرقعة العمرانية وزيادة مسطحات شبكة الطرق والشوارع والمرافق التي تخدمها".

وأشار الفارس إلى أن ذلك يعني "خفض كميات مياه الأمطار المتسربة من خلال التربة الطبيعية وزيادة تدفق وجريان كميات مياه السيول على السطح مما يحتم الحاجة لاتباع طرق علمية غير تقليدية وأساليب اقتصادية وإنشاء شبكة من القنوات الصندوقية والأنابيب والقنوات المكشوفة بهدف تسهيل صرف مياه السيول والاستفادة من مياه الأمطار".

وأضاف أمين الرياض أن ذلك "يستلزم بالضرورة الحرص على استغلال المجاري الطبيعية القائمة ما أمكن ذلك، والحفاظ على المسارات القائمة للأودية والشعاب وروافدها،  أما المناطق البعيدة فيتم صرفها من خلال شبكات تصريف السيول".

وتابع الفارس بالقول إن "الأمانة تقوم باستمرار بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بنسب تغطية شبكات صرف السيول لأحياء المدينة، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المستقبلية.

المصدر: سبق

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