شاهد.. سائح يحمل أحد أخطر الحيوانات القاتلة على وجه الأرض!

تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو لسائح زار أستراليا وتباهى بحمل نوع خطير جدا من الحيوانات.

ويظهر الفيديو الذي نشره أحد مستخدمي موقع "TikTok" رجلا يمسك بيده أخطبوطا أزرق الحلقات، أو ما يسمى بـ "Southern blue-ringed octopus"، ويعرضه على الكاميرا عن قرب، ومن ثم يعيده إلى المياه غير آبه بسمية هذا الحيوان القاتلة.

والمثير في الأمر أن هذا النوع من حيوانات الأخطبوط، رغم صغره ووزنه الذي لا يتجاوز بضعة غرامات، يعد واحدا من أكثر الحيوانات سمية، ويفرز سما قادرا على قتل 26 شخصا.

وتعيش هذه الأخطبوطات بين الصخور وفي أماكن المد والجزر على الشواطئ الأسترالية وبعض شواطئ اليابان.

المصدر: نوفوستي