غوّاصان يكتشفان قرشا مفترسا عملاقا ويسبحان معه! (فيديو)

تداولت قنوات "يوتيوب" شريط فيديو يظهر كيف تمكن غواصون من رصد واحدة من أكبر أسماك القرش الأبيض في العالم والسباحة بالقرب منها.

وعثر على هذه السمكة قرابة سواحل هاواي الغواصان والمختصان بحياة القروش، أوشن رامسي وخوان أوليفانت، وفوجئا بردود أفعالها الهادئة التي سمحت لهما بالاقتراب منها والسباحة معها.

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وقدّر الخبراء عمر هذه السمكة بـ 50 سنة، وطولها بـ 6 أمتار، ووزنها بطنين ونصف، لذا تعد واحدة من أكبر أسماك القرش الأبيض في العالم، ومن المحتمل أن تكون إحدى أسماك عائلة "Deep Blue" النادرة.

وتشير الإحصائيات إلى أن معظم حالات هجوم القرش على البشر كانت مرتبطة بأسماك القرش البيضاء تحديدا، لذا يعد تصوير هذا الفيديو حدثا مهما، وخصوصا أن السمكة الموجودة فيه تتميز بحجم مرعب.

المصدر: فيستي