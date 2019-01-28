سيدة تعثر على عظام بشرية في جوارب متجر شهير

عثرت سيدة بريطانية على عظمة بشرية داخل جوارب اشترتها من متجر "Primark"، في مدينة إيسيكس البريطانية، الحادثة التي حيرت عناصر الشرطة ومحبي التسوق في بريطانيا.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا موسعا حول مصدر العظمة الغامضة، التي عثر عليها بدون بقايا لحمية أو دماء تغطيها، في حين قام المتجر بالاتصال مع المصنع المورد للجوارب، لمعرفة مزيد من التفاصيل.

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وعلى الرغم من أن العظمة تعود لبشر، إلا أن الشرطة لم تفصح عن عمر صاحبها أو عن عمرها الحقيقي، في حين ذهب بعض المغردين على تويتر، إلى نسب العظمة إلى "العمال العبيد" الذين يقومون بصناعة هذه الجوارب.

وفي إطار ما حدث، أعلنت شركة "Primark" أنها تتعامل مع الموضوع بمنتهى الجدية والاهتمام، وأنها فتحت تحقيقا مستقلا عن مصدر العظمة، بينما قامت بالاتصال مع المعمل الذي صنع تلك الجوارب.

وحتى اللحظة، لا يوجد دليل قاطع يجزم بأن العظمة ظهرت نتيجة لحادث وقع في المصنع، ما يرجح وضع شخص مجهول للعظمة في الجوارب، لسبب غامض.

المصدر: Sputnik News