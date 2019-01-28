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قط وفيّ ينتظر أصحابه قرب المنزل لأكثر من سنة ونصف!

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قط وفيّ ينتظر أصحابه قرب المنزل لأكثر من سنة ونصف!
pexels.com/Pixabay
صورة أرشيفية
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تداولت وسائل إعلام روسية قصة قطّ ينتظر أصحابه بالقرب من منزلهم رغم غيابهم لأكثر من سنة ونصف.

وعاش القط مع عائلة مؤلفة من أم وثلاثة أطفال في بلدة "زلاتوست" بالقرب من تشيليابينسك الروسية. وفي أواخر2017، تعرض منزل العائلة لحريق ضخم راحت ضحيته الأم وابنتها الكبرى. أما الطفلان الآخران فنقلا إلى مركز للرعاية، ومنذ ذلك الحين، بقي القط الناجي من الحريق بالقرب من المنزل رافضا الذهاب إلى مكان آخر.

ura.news/ svetlana tsebrovskaya

وتعليقا على الحادثة الغريبة قالت، سفيتلانا تسيبروفسكايا، إحدى المتطوعات لحماية الحيوانات في روسيا: "القط المسكين لا يزال ينتظر أصحابه منذ اندلاع الحريق، ويرفض مغادرة المكان وينام في الشارع بالقرب من المنزل المحترق، هو بحاجة ماسة للمساعدة، لقد أجرينا له اللقاحات اللازمة، لكننا لم نجد من يتبناه في منزله بعد".

ura.news/ svetlana tserbovskaya

المصدر: ura.news

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