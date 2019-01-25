الجيش الأمريكي يتدرب على استخدام مدافع "هاوتزر" السوفيتية

أشارت تقارير إلى أن عناصر الجيش الأمريكي تتدرب على استخدام مدافع سوفيتية قديمة من طراز "Howitzer D-30"، بغية تدريب جيوش حلفائها من الدول النامية على استخدامها أيضا.

وتحدثت التقارير عن أن "لواء مساعدة القوات الأمنية"، ومقره ولاية تكساس، يتدرب رسميا على استخدام "Howitzer D-30" في ظروف قتالية واقعية.

وصنع الاتحاد السوفيتي مدفعية "Howitzer D-30" أول مرة في عام 1963، في حين تسلحت بها آنذاك العديد من جيوش أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وغيرها.

كما يندرج السلاح تحت فئة المدافع الخفيفة، في حين انتشر على نطاق واسع خلال الحرب الباردة، ما جعله اليوم بحوزة حلفاء أو أصدقاء للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وعلى سبيل المثال، ما زال الجيش الأفغاني يستخدم المدفع على نطاق واسع حتى يومنا هذا، حيث تشارك القوات الأمريكية الداعمة هناك في تدريب وتأهيل عناصر الجيش الأفغاني على استخدام الأسلحة الأمريكية، وكذلك السوفيتية التي بحوزته.

وفي إطار ما ورد، أكد قائد فرقة المدفعية الرابعة في "لواء مساعدة القوات الأمنية"، جوليان أوركويديس، أن الجيش الأمريكي يجري تدريبات رسمية على استخدام "Howitzer D-30"، للمهام المستقبلية.

المصدر: Sputnik News