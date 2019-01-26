للجادين فقط.. أجب عن سؤال واحد واحصل على فيلا بـ 1.7 مليون $! (صور)

أطلقت مواطنة كندية مسابقة إبداعية مختصرة للحصول على قصر فاخر في منطقة طبيعية خلابة مقابل 25 دولارا فقط.

وذكرت صحيفة "Huffington Post"، أن إيلا فاغنر، قررت التخلي عن فيلتها التي تبلغ مساحتها 465 مترا مربعا، الواقعة جنوب مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية لأسباب شخصية.

إقرأ المزيد

وبنيت هذه الفيلا التي تتكون من ثلاثة طوابق وقبو، على ضفاف بحيرة، وتطل نوافذها أيضا على أجمل الجبال الكندية.

وقررت إيلا التخلي عن فيلتها لأنها تعاني من مشاكل صحية، تجبرها على العيش في طابق واحد. وهذا ما اعتبرته أمرا غير عادل بالنسبة لمعجزة هندسية كمنزلها، الذي يجب أن يسكن بالكامل، وليس طابقا واحدا فحسب.

وما على الراغبين باستلام الفيلا إلا كتابة موضوع قصير يجيب فيه المتسابق عن سؤال واحد: كيف سيغير الانتقال إلى بيت الأحلام على ضفاف البحيرة حياتك؟

وقالت إيلا فاغنر: "وقتها سيذهب بيتي إلى شخص مبتكر وجدير، ولن يذهب ليد شخص يمكنه شراؤه فحسب".

facebook.com/Svetlana Aliushina

facebook.com/Svetlana Aliushina

facebook.com/Svetlana Aliushina

facebook.com/Svetlana Aliushina

facebook.com/Svetlana Aliushina

المصدر: لايف. رو