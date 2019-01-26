 
مباشر
عاجل
نصر الله: أي اعتداء إسرائيلي حربا أو اغتيالا لعناصر "حزب الله" في لبنان وحتى سوريا سنرد عليه

للجادين فقط.. أجب عن سؤال واحد واحصل على فيلا بـ 1.7 مليون $! (صور)

متفرقات

للجادين فقط.. أجب عن سؤال واحد واحصل على فيلا بـ 1.7 مليون $! (صور)
facebook.com/Svetlana Aliushina
فيلا بـ 1.7 مليون دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lddr

أطلقت مواطنة كندية مسابقة إبداعية مختصرة للحصول على قصر فاخر في منطقة طبيعية خلابة مقابل 25 دولارا فقط.

وذكرت صحيفة "Huffington Post"، أن إيلا فاغنر، قررت التخلي عن فيلتها التي تبلغ مساحتها 465 مترا مربعا، الواقعة جنوب مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية لأسباب شخصية.

إقرأ المزيد
بيع مدينة "أشباح" بـ 1.4 مليون $ (فيديو)

وبنيت هذه الفيلا التي تتكون من ثلاثة طوابق وقبو، على ضفاف بحيرة، وتطل نوافذها أيضا على أجمل الجبال الكندية.

وقررت إيلا التخلي عن فيلتها لأنها تعاني من مشاكل صحية، تجبرها على العيش في طابق واحد. وهذا ما اعتبرته أمرا غير عادل بالنسبة لمعجزة هندسية كمنزلها، الذي يجب أن يسكن بالكامل، وليس طابقا واحدا فحسب.

وما على الراغبين باستلام الفيلا إلا كتابة موضوع قصير يجيب فيه المتسابق عن سؤال واحد: كيف سيغير الانتقال إلى بيت الأحلام على ضفاف البحيرة حياتك؟

وقالت إيلا فاغنر: "وقتها سيذهب بيتي إلى شخص مبتكر وجدير، ولن يذهب ليد شخص يمكنه شراؤه فحسب".

facebook.com/Svetlana Aliushina
فيلا بـ 1.7 مليون دولار
facebook.com/Svetlana Aliushina
facebook.com/Svetlana Aliushina
facebook.com/Svetlana Aliushina
facebook.com/Svetlana Aliushina

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر. حصاد رحلة الجزائر والمغرب وتونس لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف