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انخفاض معدل الولادات الصينية إلى مستوى غير مسبوق

مجتمع

انخفاض معدل الولادات الصينية إلى مستوى غير مسبوق
You-Tube: AroundtheWorld Nani
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أعلن مكتب الإحصائيات الرسمية في الصين أن عدد ولادات العام الماضي تراجع بمقدار مليوني ولادة عن عام 2017، على الرغم من تعديل القوانين المنظمة للإنجاب في البلاد.

وأكد المكتب الحكومي أن معدل الولادات الجديدة لعام 2018 يعد الأدنى في تاريخ الدولة، أي منذ تأسيسها عام 1949، على الرغم من التعديلات القانونية الأخيرة التي أنهت سياسة الطفل الواحد.

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وعلى ما يبدو، فإن التعديلات القانونية لعام 2016، لم تفعل الكثير لتشجيع الأزواج على إنجاب طفلين بدلا من طفل واحد، ربما لأن مصاريف الطفل الواحد تناسب الأزواج الشباب أكثر، خاصة مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة حول العالم.

وبلغة الأرقام، انخفض معدل الولادات الجديدة من 12.43 لكل ألف في عام 2017، إلى 10.94 في عام 2018، وكذلك من 17 مليون طفل جديد إلى 15 مليون طفل فقط العام الماضي.

يذكر أن حكومة الصين فاجأت العالم عندما ألغت سياسة الطفل الواحد قبل ثلاث سنوات، السياسة التي أقرت أول مرة عام 1979، بهدف السيطرة على النمو السكاني المتزايد آنذاك.

المصدر: رويترز

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