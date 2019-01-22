طفح به الكيل.. عامل يحطم فندقا بناه بنفسه! (فيديو)

تعاطف رواد الإنترنت مع سائق حفارة كسر مدخل (لوبي) فندق حديث البناء، بعد أن نشر فيديو الحادثة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن عامل بناء قرر تسوية حساباته مع رؤسائه في العمل، فركب حفارة آلية وأخذ يحطم مدخل فندق "Travelodge"، الذي انتهى بناؤه للتو في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وتصور مشاهد الفيديو كيف يناور العامل بدخوله وخروجه خلال الأبواب الزجاجية الشفافة للفندق عدة مرات، ويحطمها بقوة ويدمر كل شيء في طريقه، وصولا إلى جناح الاستقبال أمام أنظار زملائه.

واستمرت عملية تدمير الفندق، وفقا لشهود العيان، نحو نصف ساعة. وأشارت الصحيفة إلى أن سبب التدمير هو تأخر أصحاب العمل في إعطاء الراتب لعامل البناء (600 جنيه إسترليني، ما يعادل 775 دولارا).

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ويسمع في تسجيل الفيديو صوت أحد العمال يقول: "هذا ما يحدث عندما لا يحصل الناس على رواتبهم". وبعد أن نفذ السائق خطته في تحطيم ما أمكن تحطيمه في الفندق، ترك الحفارة وهرب.

وقال أحد شهود العيان: "لم يكن أحد قادرا على تصديق ما رأته عيناه. لقد جن جنونه. الجميع قالوا إن لديه مشاكل في راتبه، يجب أن يدفعوا له 600 جنيه إسترليني".

وبدأت الشرطة في التحقيق بالحادث، ورفض ممثلو الشركة التعليق على الموضوع. لكن أفعال سائق الحفارة لاقت استحسانا من رواد الإنترنت بتعليقاتهم السخية، إذ حصل الفيديو على أكثر من 700 ألف مشاهدة حتى الآن.

المصدر: ذي صن