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بريطانية تحمل مرتين خلال أسبوع وتلد 3 أطفال! (صور)

متفرقات

بريطانية تحمل مرتين خلال أسبوع وتلد 3 أطفال! (صور)
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بيتا بيينياس وأطفالها الثلاثة
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حملت امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 36 عاما، مرتين خلال أسبوع واحد وأنجبت في النتيجة ثلاثة أطفال مرة واحدة.

وذكرت صحيفة ميرور، أن بيتا بيينياس وزوجها، من مقاطعة ويلتشاير البريطانية لم يرزقا بأطفال، لمدة 8 سنوات، بسبب إصابتها بمرض بمتلازمة تكيس المبايض.

كما أدى مرضها إلى ازدياد وزنها الذي وصل لحوالي 110 كيلوغرامات خلال تلك الفترة، لذلك نصحها الأطباء بتخفيض وزنها. وبالفعل، استطاعت المرأة تنزيل وزنها بمقدار 30 كيلوغراما عام 2017.

واتبعت المرأة جميع توصيات الأطباء تحضيرا لعملية التلقيح الصناعي التي تمت بنجاح. ولم تكن بيينياس تعلم أنها حملت من زوجها، طبيعيا، قبل بضعة أيام من التلقيح الصناعي.

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وأجرت المرأة اختبار الحمل بعد بضعة أيام من التلقيح الصناعي، وكانت النتيجة إيجابية. وسافر الزوجان لقضاء إجازة لمدة أسبوعين للاحتفال بهذا الحدث العائلي السعيد.

وعندما عاد الزوجان من الإجازة، أجري لبيينياس فحص بالموجات فوق الصوتية، وأخبرتها الطبيبة بأنها سترزق بثلاثة أطفال، حملت باثنين منهما قبل أسبوع من حملها بالثالث.

ومرت فترة الحمل كاملة دون أي مشكلات صحية، وأنجبت المرأة ثلاثة أطفال أطلقت عليهم أسماء: أميليا وماتيلدا وبوريس.

وقالت بيينياس للصحفيين: "إنها معجزة. لم أعتقد أبدا أن يحصل لي شيء مذهل كهذا. لوقت طويل اعتقدت أنني لن أصبح أما أبدا، والآن لدي ثلاثة أطفال".

المصدر: لينتا. رو

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