بريطانية تحمل مرتين خلال أسبوع وتلد 3 أطفال! (صور)

حملت امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 36 عاما، مرتين خلال أسبوع واحد وأنجبت في النتيجة ثلاثة أطفال مرة واحدة.

وذكرت صحيفة ميرور، أن بيتا بيينياس وزوجها، من مقاطعة ويلتشاير البريطانية لم يرزقا بأطفال، لمدة 8 سنوات، بسبب إصابتها بمرض بمتلازمة تكيس المبايض.

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Beata Bienias, 36, had struggled for a decade to get pregnant all to no avail. She then tried to conceive via IVF and it worked. But, unknown to her, she had already conceived twins naturally in the same week. She ended up giving birth to triplets. pic.twitter.com/bsrOqH9hCK — AdForumCo (@AdForumCo) 21 января 2019 г.

كما أدى مرضها إلى ازدياد وزنها الذي وصل لحوالي 110 كيلوغرامات خلال تلك الفترة، لذلك نصحها الأطباء بتخفيض وزنها. وبالفعل، استطاعت المرأة تنزيل وزنها بمقدار 30 كيلوغراما عام 2017.

واتبعت المرأة جميع توصيات الأطباء تحضيرا لعملية التلقيح الصناعي التي تمت بنجاح. ولم تكن بيينياس تعلم أنها حملت من زوجها، طبيعيا، قبل بضعة أيام من التلقيح الصناعي.

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وأجرت المرأة اختبار الحمل بعد بضعة أيام من التلقيح الصناعي، وكانت النتيجة إيجابية. وسافر الزوجان لقضاء إجازة لمدة أسبوعين للاحتفال بهذا الحدث العائلي السعيد.

وعندما عاد الزوجان من الإجازة، أجري لبيينياس فحص بالموجات فوق الصوتية، وأخبرتها الطبيبة بأنها سترزق بثلاثة أطفال، حملت باثنين منهما قبل أسبوع من حملها بالثالث.

ومرت فترة الحمل كاملة دون أي مشكلات صحية، وأنجبت المرأة ثلاثة أطفال أطلقت عليهم أسماء: أميليا وماتيلدا وبوريس.

وقالت بيينياس للصحفيين: "إنها معجزة. لم أعتقد أبدا أن يحصل لي شيء مذهل كهذا. لوقت طويل اعتقدت أنني لن أصبح أما أبدا، والآن لدي ثلاثة أطفال".

المصدر: لينتا. رو