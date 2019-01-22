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رجل يصطاد جسما غريبا ويسأل رواد الإنترنت عن ماهيته (صورة)

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رجل يصطاد جسما غريبا ويسأل رواد الإنترنت عن ماهيته (صورة)
You-Tube: alter vati
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عثر صياد بريطاني على جسم معدني ضخم أثناء إحدى رحلاته البحرية بالقرب من شاطئ ديفون، الواقع جنوب المملكة المتحدة، ليقوم بعدها بسؤال رواد الإنترنت عن ماهيته.

وتمثل الجسم في أسطوانة معدنية كبيرة، قام الصياد، برايان دافي، بجلبها إلى الشاطئ، في حين تفاوتت الإجابات حول سؤاله عن ماهية الجسم "المجهول".

وأجاب بعض الرواد أن ما عثر عليه الصياد هو لغم بحري، محذرين من خطورة الاقتراب منه أو العبث بمحتوياته، بينما ذهب آخرون للقول إنه طوربيد يعود لغواصة عسكرية.

وعندما أبلغ الصياد البحرية الملكية البريطانية بما عثر عليه، أكدت أن الجسم عبارة عن "لغم مظلي"، في حين أشرفت على عملية تفجيره الآمن وسط البحر، بالتعاون مع عناصر الشرطة وخفر السواحل.

المصدر: Sputnik News + Twitter

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