ثور هائج يقتل أحد أشهر راكبي الثيران في العالم! (فيديو)

لقي راكب ثيران مشهور حتفه أثناء استعراض لهذه الرياضة الخطرة، احتضنته مدينة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن رئيس رابطة راكبي الثيران بولاية كولورادو، شون غليسون، خبر مقتل "الفارس" ميسون لوي (25 عاما)، على تويتر.

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ووقع الحادث خلال مسابقات رعاة البقر التقليدية في مدينة دنفر، عندما فقد ميسون توازنه وسقط على الأرض. وحاول لوي تجنب الثور الهائج إلا أنه أصيب في صدره، ثم خر على الأرض مثقلا بإصاباته البليغة وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

ومارس لوي ركوب الثيران منذ 7 سنوات، واحتل المرتبة الـ 20 في ترتيب "الفرسان" الأمريكيين محترفي هذه الرياضة، وفاز في 70% من العروض التي خاضها في الموسم الأخير.

المصدر: لينتا. رو