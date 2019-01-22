 
مباشر
عاجل
تاس: الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك

ثور هائج يقتل أحد أشهر راكبي الثيران في العالم! (فيديو)

متفرقات

ثور هائج يقتل أحد أشهر راكبي الثيران في العالم! (فيديو)
Gettyimages.ru rhyman007
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcnz

لقي راكب ثيران مشهور حتفه أثناء استعراض لهذه الرياضة الخطرة، احتضنته مدينة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن رئيس رابطة راكبي الثيران بولاية كولورادو، شون غليسون، خبر مقتل "الفارس" ميسون لوي (25 عاما)، على تويتر.

إقرأ المزيد
ثور يهزم مصارعه بتقنية "عبقرية"! (فيديو)

ووقع الحادث خلال مسابقات رعاة البقر التقليدية في مدينة دنفر، عندما فقد ميسون توازنه وسقط على الأرض. وحاول لوي تجنب الثور الهائج إلا أنه أصيب في صدره، ثم خر على الأرض مثقلا بإصاباته البليغة وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

ومارس لوي ركوب الثيران منذ 7 سنوات، واحتل المرتبة الـ 20 في ترتيب "الفرسان" الأمريكيين محترفي هذه الرياضة، وفاز في 70% من العروض التي خاضها في الموسم الأخير.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راكب يطالب بتحويل رحلة طيران داخلي في روسيا إلى أفغانستان