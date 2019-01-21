كارلوس غصن يطالب المحكمة بإلباسه "سوارا معدنيا"

اقترح الرئيس الأسبق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، على المحكمة اليابانية، إلباسه سوارا معدنيا في كاحله ووضعه تحت الرقابة الأمنية، في محاولة لضمان إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وعرض غصن اقتراحه بعد مضي أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان، للاشتباه بتورطه في جرائم مالية أثناء عمله رئيسا لـ "نيسان".

وأكد متحدث باسم غصن، أن الرجل ينوي البقاء في طوكيو حاليا، حيث يملك شقة وكذلك أسهما في شركة "نيسان"، في حين تنعقد اليوم جلسة قضائية لمناقشة طلب إطلاق سراحه.

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وكانت المحكمة المعنية قد رفضت طلبا سابقا للمتهم بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية، ريثما تنتهي الإجراءات القضائية، وذلك خوفا من أن يغادر غصن البلاد.

وفي حال أطلق سراح غصن، فإن ذلك سيمكنه من الاجتماع بمحاميه أكثر، وكذلك الدفاع عن نفسه أمام مجلس إدارة شركة "رينو"، التي ما زال رئيسا ومديرا تنفيذيا لها، حيث تصدر مطالبات بإقالته نهائيا من منصبه.

دخل كارلوس غصن مجلس إدارة "نيسان" منذ عقدين من الزمن، وساهم شخصيا في تأسيس شراكة عملاقة بين الشركة الفرنسية "رينو"، ونظيرتها اليابانية "نيسان".

المصدر: رويترز