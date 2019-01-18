أحرقت زوجها حيا لأنه لم يعطها كلمة سر هاتفه!(صور)

أقدمت امرأة إندونيسية على حرق زوجها وهو على قيد الحياة، لرفضه إخبارها بكلمة السر الخاصة بهاتفه الذكي.

وذكرت صحيفة مترو، أن الحادث وقع في مقاطعة جاوا الشرقية الإندونيسية، بعد أن طلبت إلهام كاهياني (25 عاما) من زوجها أن يعطيها الرمز السري لهاتفه. ورفض زوجها ديدي بورناما البالغ من العمر 26 عاما، الذي كان يصلح سقف البيت، إعطاءها الرقم السري.

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ونشبت بين الزوجين مشادة حادة، عندما نزل بورناما من السقف، وصفع زوجته كاهياني، التي لم تستسلم لزوجها واحتدمت "المعركة" بينهما.

وأمسكت كاهياني بإناء مليء بالبنزين وسكبت محتوياته على زوجها، الذي كان يقف بالقرب منها، وأشعلت النيران به وأحرقته حيا.

ولاحظ ألسنة اللهب رجل يدعى، أوجي، حيث ركض فورا إلى الزوجين وساعد في إخماد الحريق. ونقل بورنام إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد يومين متأثرا بحروقه واعتقلت زوجته.

المصدر: لينتا. رو