عادة يمارسها لص تكشفه وتزج به في السجن لـ 5 سنوات! (فيديو)

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة 5 سنوات و5 أشهر، على سارق، بعد الكشف عن ارتكابه لمجموعة من السرقات.

ونشرت شرطة مقاطة بيدفوردشير الإنجليزية، في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديو سجلته كاميرات المراقبة، يظهر اللص، بول هيمان (36) من إنجلترا، يبحث عن منفذ للتسلل إلى شقة سكنية. وصور الفيديو أيضا تناوله للمثلجات في نفس المكان، بعد أن "تأكد ألا أحد يراقبه".

وتبين لاحقا أن هذا السارق قدم إلى هذه المنطقة للسرقة أكثر من مرة. وعندما وصلت الشرطة إلى مكان السرقة الأخيرة، عثرت على مجموعة أدلة "نوعية" على شخصية السارق "محب المثلجات"، وهي عبارة عن علبتي مثلجات وملعقة عليها آثار الحمض النووي الخاص به.

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وأرسلت الشرطة المواد التي عثر عليها في مكان الجريمة للتحليل. كما عثر أيضا على تسجيلات كاميرات مراقبة أخرى تظهر الجاني نفسه.

وتمكن عناصر الشرطة من احتجاز هيمان، الذي لم يكن لديه مكان إقامة محدد. واعترف اللص بقيامه بأربع عمليات سرقة بـ "الكسر والخلع".

وتبين أن هيمان سرق في الحصيلة مقتنيات تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه إسترليني (6400 دولار)، بما في ذلك حاسب محمول ومجوهرات وبطاقات مصرفية.

المصدر: لايف. رو