قرص جليدي عملاق يدور على سطح نهر أمريكي! (فيديو)

تشكل قرص جليدي عملاق على سطح نهر "Presumpscot" في الولايات المتحدة، وأخذ يدور بدون توقف وباتجاه يعاكس دوران عقارب الساعة.

ورصدت الحادثة أول مرة عندما شاهد سكان في ولاية ماين الأمريكية القرص الجليدي من نوافذ شققهم ومكاتبهم، وأكدوا دهشتهم من الظاهرة الغريبة التي لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.

كما كانت أسراب البط تحط على القرص بين الحين والآخر، فيما كانت تدور جماعيا معه، في مشهد قلما نشهده في الطبيعة.

وقام سكان الولاية بتصوير الظاهرة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بالعديد من الناس إلى زيارة الموقع ومشاهدتها بأنفسهم، من بينهم علماء حاولوا دراسة وتفسير ما يحدث.

وفي محاولته لتفسير ظاهرة القرص الدوار، تحدث عالم الأرصاد الجوية الأمريكي، تيم كيلي، لوسائل الإعلام، قائلا: "يكون تدفق المياه شبه ساكن في المنطقة المحاذية لمركز القرص، بينما يحدث التدفق بوتيرة أسرع حول الأطرف، ما يسبب الدوران المستمر للقرص العملاق".

المصدر: The Guardian