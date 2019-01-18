بالفيديو.. فهد يقتحم ويجوب بهو فندق فخم في الهند!

رصدت كاميرات المراقبة الأمنية في فندق فاخر في الهند، لحظة دخول فهد بالغ إلى البهو وتجوله بحرية تامة داخله.

وجرت الحادثة الغريبة في ولاية أتاراخاند الهندية، حيث تجول الفهد المتطفل لأكثر من 15 دقيقة داخل بهو الفندق، في حين أكدت الإدراة أن أحدا من الموظفين والضيوف لم يصب بأذى.

ورصد زوار الفندق الفهد أول مرة بينما كان يغادر البهو متجها إلى الغابة التي قدم منها، حيث قاموا بإبلاغ الإدارة على الفور.

المصدر: يوتيوب