بالفيديو.. طفلة تسقط مع كرسيها من سيارة مسرعة!

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق لحظة وقوع طفلة صغيرة مع كرسيها من سيارة متحركة، كانت تسير في إحدى طرقات ولاية مينيسوتا الأمريكية.

ووثقت كاميرا مثبتة على سيارة سائق آخر، لحظة السقوط المفاجئ لطفلة يبلغ عمرها سنتين، حيث سارع السائق لإنقاذ الطفلة والاطمئنان على صحتها.

والغريب في الحادثة هو أن سائقة السيارة التي سقطت منها الطفلة، لم تتوقف عند حدوث ذلك، بل استمرت في القيادة بعيدا عن الموقع، وتبين فيما بعد أنها والدة الطفلة.

وعلى ما يبدو، لم تلاحظ الأم سقوط الطفلة في بادئ الأمر، في حين أكدت الشرطة الأمريكية عودة الأم لاحقا إلى موقع الحادثة.

ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان، تم التأكد أن الطفلة بخير وأنها لم تتعرض لأي إصابة بليغة نتيجة الحادثة الرهيبة، بينما قد تواجه الأم تهما بسبب الإهمال وتعريض طفلتها للخطر.



المصدر: وكالات