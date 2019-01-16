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فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من جسدها!

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فيكتوريا بيكهام تستخدم مستحضرات تجميل مصنوعة من جسدها!
twitter.com/@londoncleaners2
فيكتوريا بيكهام
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بدأت المغنية والمصممة البريطانية، فيكتوريا بيكهام، باستخدام مستحضرات تجميل مصنوعة من دمها.

وشاركت المغنية البريطانية المشهورة معجبيها، عبر صفحتها على إنستغرام، استخدامها لمستحضرات تجميل جديدة صنعت من دمها.

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وأكدت بيكهام البالغة من العمر 44 عاما، أنها حصلت على كريم من ماركة "Dr Barbara Sturm"، مقاوم لشيخوخة البشرة، مصنوع من مصل دمها، وطورته خبيرة التجميل الألمانية، باربارا شتورم.

وقالت بيكهام: "أخذت الدكتورة باربارا شتورم دمي وصنعت مادة شافية من خلاياي. ولهذه المادة تأثير قوي مضاد للالتهاب ومجدد للخلايا".

وأضافت المغنية أنها أمضت الليل ووجهها مغطى بقناع من هذا المستحضر، وكانت سعيدة للغاية لأثره، الذي بدا واضحا على بشرتها التي أصبحت أنعم بشكل واضح على حد قولها.

وتبلغ تكلفة هذا المستحضر التجميلي، وفقا لصحيفة ديلي ميل، أكثر من 1.5 ألف دولار.

المصدر: ديلي ميل

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