هروب سياح إثر اقتحام تمساح كبير لشاطئهم في كولومبيا! (فيديو)

تسبب اقتحام تمساح كبير لشاطئ سياحي في كولومبيا، بهلع وارتباك شديد بين مرتادي الشاطئ الذين سارعوا إلى مغادرة البحر والهرب بعيدا عن التمساح المتطفل.

والتقط أحد السياح مقطع فيديو للحادثة كاملة، إذ يوثق اقتحام تمساح أمريكي كبير لشاطئ سياحي، يقع في المتنزه الوطني الكولومبي، "تايرونا"، في شمال البلاد.

ويصور المقطع هلع وهروب السياح مع ملاحظتهم للتمساح وهو يقترب من مياه البحر، في حين اتجهوا وتجمعوا في الجهة المقابلة للموقع الذي اختار التمساح البقاء فيه.

وعقب الحادثة الرهيبة، قام عناصر الأمن بإخلاء الشاطئ تماما من السياح، إلى أن تم إبعاد التمساح عن الموقع.

المصدر: ديلي ميل