 
مباشر
عاجل
"رويترز": مسؤول أمريكي يؤكد مقتل 4 جنود أمريكيين بالتفجير الانتحاري في منبج

فلوريدا تتعهد بمحاسبة "Airbnb" بسبب قرارها الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية

أخبار العالم

فلوريدا تتعهد بمحاسبة
You-Tube: Vox
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbuf

طالب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية بفرض عقوبات على شركة العقارات العالمية، "Airbnb"، بسبب حظرها للعروض السكنية في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية.

وصرح الحاكم الأمريكي، رون ديسانتيس، بأنه سيضغط بقوة على الشركة الأمريكية إلى أن تقوم بتعديل قرارها، وتسمح من جديد للمستوطنين بعرض عقاراتهم عبر موقع "Airbnb".

إقرأ المزيد
"كيندر" تفاجئ الأطفال برمز لعصابة متطرفة! (صورة)

وأعلن ديسانتيس عن إجراءين يمكن اتخاذهما بحق الشركة، الأول يتمثل في توقيف الولاية الأمريكية استخدام الموقع العقاري في الرحلات الممولة حكوميا، أما الإجراء الثاني فيتمثل في منع "صندوق معاشات الولاية" من الاستثمار في شركة "Airbnb".

وصدرت التهديدات الأخيرة عقب سحب الشركة العقارية لـ 200 إعلان سكني في المستوطنات الإسرائيلية، غير الشرعية، إذ ارتأت الشركة أن المستوطنات تقع "في جوهر الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتجدر الإشارة إلى أن قرار "Airbnb" أغضب الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث ردت مباشرة باستخدام نفوذها للتحريض والضغط على الشركة العقارية في خمس ولايات أمريكية كبرى، هي: فلوريدا، ميسوري، إيلينوي، نيويورك وكاليفورنيا.

المصدر: Washington Post

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فلة الجزائرية" ترفع الأذان وتثير الانتقادات!