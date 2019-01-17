أكبر "جزيرة أحلام" في أوربا وآسيا تفتح أبوابها في موسكو!

يفتتح في موسكو خلال هذا العام مركز ترفيهي ضخم، وهو متنزه مغلق يقع في سهول منطقة ناغاتينسكايا، ويعد الأكبر والأحدث من نوعه في أوروبا وآسيا.

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وتصل المساحة الإجمالية للمتنزه المنتظر "دريم لاند" حوالي 300 هكتار، وستحتوي على 30 لعبة مختلفة وحديقة كبيرة. وللمقارنة فقط، فإن واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية الأكثر شهرة في أوروبا هي متنزه "بورت أفينتورا" الترفيهي في إسبانيا، يشغل مساحة 119 هكتارا فقط.

ويتضمن المنتزه، علاوة على الأفعوانيات والألعاب المختلفة، مناطق للمشي، صممت على شكل الشوارع الإسبانية والفرنسية والبريطانية الشهيرة.

وبالإضافة إلى المقاهي والمطاعم ومجمعات السينما وقاعة الحفلات الموسيقية، ستحتوي "جزيرة الأحلام" على حديقة طبيعية مساحتها 32 هكتارا، وتضم عدة مناطق للرياضة والأطفال والعائلة.

كما ستحوي مدينة الأحلام أيضا ملاعب ومناطق رياضية مختلفة لممارسة كرة القدم والسلة والطائرة، وحارات خاصة لركوب الدراجات وحلبة للرقص وسينما في الهواء الطلق وبركا صناعية ونوافير.

المصدر: نوفوستي