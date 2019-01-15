بالفيديو.. عناكب سوداء "تمطر" في سماء البرازيل

أظهر مقطع فيديو جديد "هطول" مئات العناكب السوداء من سماء البرازيل، كما لو كانت الحادثة مشهدا من فيلم خيال علمي.

ويبدو المشهد للوهلة الأولى وكأن العناكب تطير في الهواء أو تمطر من السماء، لكن السكان المحليين أكدوا أن العناكب كانت تسير على شبكة عملاقة نسجتها بنفسها.

وجرى تصوير المشهد المخيف في مقاطعة "Espirito Santo do Dourado"، في حين يشير السكان إلى أن أعداد العناكب تفوق ما ظهر في الفيديو، وأن هذه الشبكات العملاقة منتشرة في أماكن عدة من المقاطعة.

ويشير علماء الأحياء إلى أن التقنية الأخيرة تسمح للعناكب باصطياد الفرائس على مساحة واسعة، عبر الشبكات العملاقة وغير المرئية التي تمدها بين الأشجار والمنازل.

المصدر: RT