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"نهر" من الشوكولاتة يظهر في شوارع أريزونا الأمريكية!

متفرقات

Twitter/Dept. Public Safety ‏
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تسبب حادث مروري في مدينة فلاغستاف التابعة لولاية أريزونا الأمريكية بظهور "نهر" من الشوكولاتة السائلة على أحد شوارع المدينة.

وفي تعليق على الحادثة، قالت الشرطة المحلية إن "شاحنة كبيرة كانت تجر صهريجا انقلبت، يوم الاثنين 14 يناير، على الطريق I-40 في مدينة فلاغستاف، ما أدى لتسرب نحو 13.3 ألف لتر من الشوكولاتة السائلة، وقطع الطريق لأربع ساعات تقريبا".

وأوضحت الشرطة أن الحادث لم يتسبب بخسائر بشرية، وكشفت التحقيقات أن سببه خلل في ذراع الشاحنة التي كانت تجر الصهريج المحمل بالشوكولاتة.

المصدر: فيستي

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