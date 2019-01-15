"نهر" من الشوكولاتة يظهر في شوارع أريزونا الأمريكية!

تسبب حادث مروري في مدينة فلاغستاف التابعة لولاية أريزونا الأمريكية بظهور "نهر" من الشوكولاتة السائلة على أحد شوارع المدينة.

وفي تعليق على الحادثة، قالت الشرطة المحلية إن "شاحنة كبيرة كانت تجر صهريجا انقلبت، يوم الاثنين 14 يناير، على الطريق I-40 في مدينة فلاغستاف، ما أدى لتسرب نحو 13.3 ألف لتر من الشوكولاتة السائلة، وقطع الطريق لأربع ساعات تقريبا".

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) 14 января 2019 г.

وأوضحت الشرطة أن الحادث لم يتسبب بخسائر بشرية، وكشفت التحقيقات أن سببه خلل في ذراع الشاحنة التي كانت تجر الصهريج المحمل بالشوكولاتة.

المصدر: فيستي