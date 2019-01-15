"كيندر" تفاجئ الأطفال برمز لعصابة متطرفة! (صورة)

قامت شركة "كيندر" الشهيرة بوضع لعبة أطفال "مشبوهة" داخل قطع الشوكولاتة التي تبيعها في الأسواق، حيث احتوت اللعبة على الأحرف الثلاثة التالية، "KKK".

وفوجئ الأهالي عندما لاحظوا أطفالهم ممسكين بألعاب تظهر رمز عصابة الـ "KKK" المتطرفة، التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض على باقي الأعراق البشرية، والتي يختصر رمزها عبارة "Ku Klux Klan".

وعمدت الشركة الأم المالكة لـ "كيندر"، "Ferrero"، إلى إنتاج نسخة محدودة من اللعبة "المشبوهة" احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس الشركة.

وأثارت اللعبة الجديدة لـ "كيندر" غضبا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد المنتقدون أن خطأ الشركة يعد فادحا، خاصة أنه استهدف فئة الأطفال الصغار.

وذهب بعض الأهالي إلى اتهام الشركة بالوقوف وراء "أفكار مشبوهة"، لأنه من غير الممكن تجاهل أو جهل فريق التسويق بدلالة رمز "KKK"، على حد تعبيرهم.

وفي ردها على سيل الانتقادات اللاذعة، أعلنت الشركة اعتذارها رسميا عن أي إساءة غير مقصودة سببتها اللعبة الأخيرة، كما أكدت سحبها لجميع القطع المتبقية من الأسواق، ليتم إتلافها.

المصدر: RT