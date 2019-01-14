سعر خيالي "لأسنان" كيم كاردشيان الماسية! (صورة)

نشرت النجمة، كيم كاردشيان ويست، على حسابها في إنستغرام، صورا لإكسسوارات فاخرة من الألماس تغلف أسنانها.

وتبلغ قيمة هذه الإكسسوارات السنية، وفقا للموقع الإلكتروني لعيادات تجميل الأسنان المتخصصة "Naperville Dental Specialists"، نحو 150 ألف دولار، ويرتدي نفس هذه المجوهرات مغني الراب الأمريكي الشهير، ليل وين.

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وقدر موقع "Hypebae" الإلكتروني قيمة دخل كيم كاردشيان لعام 2018، بنحو 350 مليون دولار، وحصلت عليها نجمة برامج الواقع "كاردشيان فاميلي" من مبيعات شركة مواد التجميل الخاصة بها "KKW Beauty"، ومن أجرها في البرنامج، ومن تطبيقها على الإنترنت "Kim Kardashian: Hollywood".

المصدر: لينتا. رو