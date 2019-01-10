قرية هندية تقيم جنازة حاشدة لتمساحها المعمر المحبوب! (فيديو)

أقام سكان قرية بافاموهارا بولاية تشاتيسغار الهندية جنازة ضخمة، حضرها 500 شخص، لتمساح نفق عن عمر 130 عاما.

وعثر سكان القرية على التمساح النافق، الذي كانوا قد أطلقوا عليه تسمية "غانغارام"، في بركة محلية، في 8 يناير الجاري. وتم فحصه من قبل ممثلي منطقة الغابات في المنطقة، الذين توصلوا إلى أن التمساح نفق لكبر سنه.

ونظم سكان القرية جنازة رائعة لتمساحهم المحبوب، الذي يبلغ طوله 3 أمتار، حيث حملوه على جرار مزين بالورود والأكاليل. كما حضر مراسم التشييع سكان القرى المجاورة لوداع "غانغارام"، الذي اشتهر في المنطقة كلها.

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وكان التمساح وديعا للغاية ولم يؤذ أحدا في حياته، وفقا لسكان القرية، حيث قال أحدهم ويدعى باسوان: "كان الأطفال يسبحون دائما بالقرب من غانغارام. لم يهجم على أحد أبدا ولم يلحق الأذى أيضا بأحد. لم يكن تمساحا فحسب، وإنما كان صديقا وهبة من الرب، ننحني أمامها".

وأضاف قروي آخر من قرية فير سينغ داس، أن السكان كانوا يطعمون "غانغارام" الرز وحساء الفاصولياء. ووصف التمساح بالـ "الفهيم"، لأنه كان ينتقل للضفة الأخرى من البركة لدى قدوم الناس للسباحة فيها.

وأشار زعيم القرويين، واردن موهان، إلى أن السكان المحليين كانوا يعتبرون التمساح حاميا للقرية. ودفن "غانغارام" بالقرب من البركة لينصب تمثال له لاحقا في المكان نفسه.

المصدر: لينتا. رو