 
مباشر
عاجل
الاحتفالات بحلول العام الجديد 2019 في موسكو

صورة في شعار شوكولاتة شهيرة كانت مخفية عن أعين الجميع!

متفرقات

صورة في شعار شوكولاتة شهيرة كانت مخفية عن أعين الجميع!
Gettyimages.ru
اكتشاف صورة مخفية في شعار شوكولاته سويسرية شهيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9gc

تعد "Toblerones" من أشهر أنواع الشوكولاتة التي يحصل عليها الناس في العالم الغربي كهدية في الأعياد.

ولكن إحدى الأمهات اكتشفت أمرا لم نكن نعرفه عن الشوكولاتة السويسرية الشهيرة، المصنوعة من العسل واللوز.

Toblerone

وشاركت ستيفاني على حسابها في تويتر، اكتشافها المثير يوم 27 ديسمبر الجاري، وقالت إن ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، انتابه الفضول بشأن العبوة بعد تناول أول قطعة من "Toblerones".

ولاحظ الطفل وجود صورة مخفية في شعار الشوكولاتة، ما أثار حيرة وصدمة الكثيرين، ممن لم يلاحظوها من قبل.

إقرأ المزيد
شوكولاتة "Toblerone" السويسرية
عاصفة غضب على شبكات التواصل الألمانية والسويسرية ضد الشوكولاتة الحلال

وعند الفحص الدقيق للشعار، يصبح من الواضح أنه لا يوجد جبل مطبوع في شعار "Toblerones" فقط، بل أيضا دب يقف على قدميه الخلفيتين في الشعار ثنائي اللون.

وقالت ستيفاني إن السبب وراء وجود هذا الدب بسيط، حيث تأتي شوكلاتة "Toblerones" من بيرن في سويسرا، والتي تُعرف أيضا باسم "مدينة الدببة".

وتفاجأ الكثيرون باكتشاف ابنها وسرعان ما انتشر عبر تويتر، حيث حقق المنشور أكثر من 28 ألف إعجاب و6700 مشاركة.

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

5 كلمات روسية لذيذة الطعم بنكهة العيد