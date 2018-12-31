صورة في شعار شوكولاتة شهيرة كانت مخفية عن أعين الجميع!

تعد "Toblerones" من أشهر أنواع الشوكولاتة التي يحصل عليها الناس في العالم الغربي كهدية في الأعياد.

ولكن إحدى الأمهات اكتشفت أمرا لم نكن نعرفه عن الشوكولاتة السويسرية الشهيرة، المصنوعة من العسل واللوز.

Toblerone

وشاركت ستيفاني على حسابها في تويتر، اكتشافها المثير يوم 27 ديسمبر الجاري، وقالت إن ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، انتابه الفضول بشأن العبوة بعد تناول أول قطعة من "Toblerones".

My son had his first Toblerone today. “What’s the bear for?”

Me: “what bear?”

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I was today years old when I found out there’s a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww — Stephanie ✨🎄✨❄️✨🎅🏼✨ (@upstephanie) December 27, 2018

ولاحظ الطفل وجود صورة مخفية في شعار الشوكولاتة، ما أثار حيرة وصدمة الكثيرين، ممن لم يلاحظوها من قبل.

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وعند الفحص الدقيق للشعار، يصبح من الواضح أنه لا يوجد جبل مطبوع في شعار "Toblerones" فقط، بل أيضا دب يقف على قدميه الخلفيتين في الشعار ثنائي اللون.

وقالت ستيفاني إن السبب وراء وجود هذا الدب بسيط، حيث تأتي شوكلاتة "Toblerones" من بيرن في سويسرا، والتي تُعرف أيضا باسم "مدينة الدببة".

وتفاجأ الكثيرون باكتشاف ابنها وسرعان ما انتشر عبر تويتر، حيث حقق المنشور أكثر من 28 ألف إعجاب و6700 مشاركة.

المصدر: ميرور