"أيروفلوت" الروسية تقدم أثمن هداياها لرحلات ليلة رأس السنة!
تقدم شركة طيران أيروفلوت الروسية هداياها التقليدية كل عام للفائزين من ركابها الذين سيسافرون على متن رحلاتها الجوية ليلة رأس السنة.
وستجري أيروفلوت قرعة على بطاقات ركاب 22 رحلة جوية متجهة لمختلف أنحاء العالم، ليلة رأس السنة، وستكون الجائزة عبارة عن تذكرة طيران على متن خطوطها، ذهابا وإيابا، وإلى أي وجهة في العالم يختارها الفائز، في الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Все фейерверки запущены в небо, новогодние фильмы просмотрены, и Дедушке Морозу пора заслуженно отдохнуть!🎅 Сегодня, в старый Новый год, мы провожаем его в долгосрочный отпуск, а вас приглашаем собраться с самыми близкими, чтобы ещё раз обменяться тёплыми пожеланиями в наступившем году!🎄✨ Now that all the fireworks have been launched and all the New Year movies have been watched, Father Frost needs a bit of a rest!❄️ Today, on the Old New Year's Eve we see him off for a long holiday, and suggest that you should get together with your nearest and dearest once again to exchange your warmest wishes for the coming year! 😊🙌 #Аэрофлот #Aeroflot
وتذكر شركة أيروفلوت أن الرحلات التي سيحظى ركابها بالهدايا القيمة، لم يتم اختيارها عشوائيا، بل جميعها ستكون في الجو عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، ليلة رأس السنة.
كما ستقدم أيروفلوت لجميع ركابها على رحلات رأس السنة الشمبانيا والشوكولاتة.
المصدر: لايف. رو