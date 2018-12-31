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"أيروفلوت" الروسية تقدم أثمن هداياها لرحلات ليلة رأس السنة!

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تقدم شركة طيران أيروفلوت الروسية هداياها التقليدية كل عام للفائزين من ركابها الذين سيسافرون على متن رحلاتها الجوية ليلة رأس السنة.

وستجري أيروفلوت قرعة على بطاقات ركاب 22 رحلة جوية متجهة لمختلف أنحاء العالم، ليلة رأس السنة، وستكون الجائزة عبارة عن تذكرة طيران على متن خطوطها، ذهابا وإيابا، وإلى أي وجهة في العالم يختارها الفائز، في الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.

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وتذكر شركة أيروفلوت أن الرحلات التي سيحظى ركابها بالهدايا القيمة، لم يتم اختيارها عشوائيا، بل جميعها ستكون في الجو عند الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، ليلة رأس السنة.

كما ستقدم أيروفلوت لجميع ركابها على رحلات رأس السنة الشمبانيا والشوكولاتة.

المصدر: لايف. رو

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