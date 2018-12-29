بالفيديو.. اشتعال النيران بملكة جمال إفريقيا أثناء تتويجها باللقب

كادت فرحة ملكة جمال إفريقيا لعام 2018 أن تتحول إلى مأساة حقيقية، عقب اشتعال النيران في شعرها أثناء حفل تتويجها باللقب.

ومع إطلاق الألعاب النارية خلال الحفل النهائي الذي توجت فيه الفائزة باللقب، دوركاس كاسيندي، لمست إحدى الشرارات النارية شعرها، ما أدى إلى اشتعاله على الفور.

وسببت الحادثة الرهيبة ذعرا وصراخا شديدين بين الحضور والمشاركات في المسابقة، في حين تدخل فريق الطوارئ للسيطرة على الموقف وإنقاذ كاسيندي من النيران.

ولحسن الحظ، تمكن الفريق من إطفاء الحريق في الوقت المناسب، حيث أكدت مصادر إعلامية أن المتسابقة لم تصب بأي أذى، في حين نشرت كاسيندا لاحقا مقطع فيديو عبر تويتر، أكدت من خلاله أنها بخير وبصحة جيدة.

A message from the new #MissAfrica2018Calabar Queen👑! She's fine guys. Happy for her new chapter in life. pic.twitter.com/BQeb93m2mV — Miss Africa (@MissAfrica_2018) 28 декабря 2018 г.

وفازت دوركاس كاسيندي من الكونغو، بلقب ملكة جمال إفريقيا 2018، عقب منافسة شرسة مع المتسابقة النيجيرية، تشياماكا نايميكا، والزامبية، غلاديس كاومبا، في حين نظم الحفل النهائي في مدينة كالابار في نيجيريا.

المصدر: RT