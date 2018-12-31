انهيار ثلجي يقطع طريقا ويغمر شاحنة كبيرة في القوقاز! (فيديو)

صوّر شهود عيان فيديو أظهر انهيارا ثلجيا غطى شاحنة على طريق جبلي في منطقة تلاراتين بجمهورية داغستان الروسية.

وقال ناطق باسم إدارة الطوارئ في داغستان، إن الثلوج غطت شاحنة "فولفو" بعد أن غادر سائقها مقصورة القيادة. وأضاف أن الحادثة لم تخلف إصابات بين المواطنين.

وسارع سائقو السيارات الأخرى إلى التراجع بسياراتهم والابتعاد عن موقع الانهيار الثلجي.

المصدر: فيستي.رو