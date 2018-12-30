توقيف مسافر حمل 38 حيوانا مفترسا في حقيبته! (فيديو)

ألقت السلطات المختصة في العاصمة الروسية موسكو القبض على رجل في الـ 37 من عمره، جلب معه من المكسيك هدايا غريبة من نوعها، وحاول تمريرها عبر مطار في موسكو.

واشتبه ضباط الجمارك في مطار فنوكوفو بالرجل القادم للتو من المكسيك، وعثروا معه على 32 تمساحا حيا و6 عناكب "رتيلاء".

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ونفى الرجل الذي يحمل معه كل هذه "الهدايا" النفيسة، اتهامات عناصر الجمارك له بأنه حملها معه من المكسيك للمتاجرة بها وبيعها في موسكو.

وأكد السائح الروسي القادم من عطلته في المكسيك، أنه اشترى التماسيح والعناكب كهدايا لأصدقائه وشركائه في العمل.

وألقي القبض على الرجل للتحقيق معه، حيث لم تصدق سلطات الجمارك روايته حول التماسيح والعناكب الفريدة، لأنه كان يمتلك في السابق متجر حيوانات خاصا.

يذكر أن جميع "الهدايا" في الحفظ والصون، وهي الآن بأمان بعد أن أرسلت إلى مراكز متخصصة للعناية بالحيوانات.

المصدر: لايف. رو