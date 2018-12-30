شاهد تصميم أضخم مطار روسي يعمل بالطاقة النظيفة

فازت شركة التصميم الإيطالية، "فوكساس"، بمسابقة روسية لتصميم أول مطار روسي يعمل بالطاقة النظيفة، والمقرر تشييده في مدينة غلنجيك المطلة على البحر الأسود.

واستمد المصممون المعماريون فكرة تصميم المطار من الطبيعة وتحديدا من أسراب الطيور، في حين علقت الشركة الإيطالية قائلة: "أردنا تجسيد اللحظة التي يغير فيها الطير فجأة جهته في التحليق، في حركة ديناميكية وشاعرية".

ومن المقرر أن يعمل مطار غلنجيك بالطاقة الطبيعية والمتجددة حصرا، بينما تحيط به المساحات الخضراء والأشجار من كل حدب وصوب.

وتشتهر الشركة الإيطالية دوليا بمشاريعها وتصاميمها المبتكرة في أوروبا والعالم، ومن ضمنها: "Beverly Center Renovation" في لوس أنجلوس، وبرج "Ginza" في طوكيو.

(Studio Fuksas)

(Studio Fuksas)

المصدر: RBTH