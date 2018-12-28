مسؤولون لبنانيون حاليون وسابقون إلى السعودية لحضور أول حفل لماجدة الرومي في المملكة (فيديو وصور)

توجه وفد لبناني رسمي رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية، لحضور حفل الفنانة ماجدة الرومي، مساء اليوم بمحافظة العلا السعودية، ضمّ في عداده وزراء حاليين ورؤساء جمهورية سابقين.

وشارك في الوفد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، والرئيس الأسبق أمين الجميل، ووزير الإعلام في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال،​ ​ملحم الرياشي،​ ووزير التربية والتعليم، ​مروان حمادة​، وأمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري،​ والسفير السعودي في لبنان، ​وليد البخاري،​ وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور.

وستحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلة غنائية ضمن حفلات "شتاء طنطورة".

وعبّرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، عن سعادتها بوصولها إلى المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، لإحياء أول حفل لها فيها، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا.

وقالت في مقابلة تلفزيونية:"بكل الحب اللي بقلبي بغني، لكل احترامي للأرض بغني، بكل تقديري بكل إعجابي، هاي اليوم عمنعمل اليوم أول خطوة ووراها خطوات أكيد، لأنو بعرف إنو السعودية بلد غالي على قلبنا نغني فيه، وفرحنا كثير كبير بهالانفتاح للي عم بمثلوا لإلنا اليوم لنلتقي بحضنه الكريم. هالبلد الحبيب، إن شاء الله دائمًا يكون إلنا رجعة، وصدقني بحلفلك لو أنا بدي بادلن هالمحبة اللي شفتا منن هالتقدير هالاحترام هالوقفة، بس قلولي شو عايزة أنا لو بدي رد لن والله يعطيني القوة صدقني عندي نية أعمل عرس".

وتستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل، اليوم الجمعة، في "مسرح المرايا" في محافظة العلا، حيث يشهد مهرجان هذا العام 8 حفلات غنائية لنجوم عرب وعالميين.

المصدر: صحف لبنانية