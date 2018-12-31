أغرب الأشياء التي علقت داخل أعضاء البشر عام 2018!

نشرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بالأشياء التي علقت في مختلف أجزاء أجساد البشر خلال العام 2018.

وذكر موقع "Adequate Man" الإخباري، أن الصحافيين رتبوا الأشياء والأماكن المختلفة التي علقت فيها مختلف المواد.

وأكثر ما علق في الآذان من أدوات غريبة، دمية تجسد فأرا صغيرا ومفتاح سيارة وسدادة بانيو حمام وبذرة ذرة، وضعتها طفلة في أذنها "لإطعامها".

كما ذكر الصحفيون حادثة طريفة دخل فيها رجل إلى قسم الطوارئ عدة مرات، بسبب انحشار ورق التواليت في أذنيه، وكان الأمريكي يستخدم ورق الحمام لوقاية أذنيه من الماء عند الاستحمام، لكنه لم يكن يستطيع إخراجه.

Reading the list of things American people got stuck in their holes through the year of 2018. Very interesting. https://t.co/DCg6WHzuMb — Bear Lady (@Julie_Anna_B) December 27, 2018

وأغرب ما علق في أنف أحدهم، هو زر من لوحة تحكم الكمبيوتر أثناء عطسه، وقطعة من اللحم أيضا. كما اضطر الأطباء لاستخراج راديو ترنزيستور صغير من حلق أمريكي "ابتلعه صدفة".

واضطر أطباء الطوارئ في المستشفيات إلى استخراج مواد غريبة من أماكن أكثر حساسية في أجساد الأمريكيين، كـ "شلمونة" شرب السوائل ومشبك ورق معدني وغطاء قلم من المجرى البولي.

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كما فسر أحد الخياطين دخول قطعة من القماش في قضيبه بأنها "صدفة"، عندما كان يخيط بيديه. وأخرج من مهبل امرأة ثقالة ورقية تكون عادة على طاولات مكاتب العمل. كما أخرج الأطباء أيضا من مهبل أخريين هراوة شرطة ولعبة جنسية هزازة بخمسة بطاريات.

كما أمضت مريضة ثمانية أشهر كاملة وفي داخلها لعبة جنسية، قالت للأخصائيين إنها دخلت فيها عندما كانت تمسح الأرض فانزلقت وسقطت عليها.

وكان على الأطباء في هذا العام أيضا أن يستخرجوا أجساما أكثر غرابة من فتحات الشرج لعدة أشخاص، كقطعة من زينة شجرة الميلاد، وزجاجات شامبو، ومقبض عصا مكنسة وحلوى في واقي ذكري وغيرها من الخضار والفواكه.

وأغرب ما شاهده الأطباء، وصول مريض يعاني من حرق شديد داخل شرجه، لأنه أدخل فيه مزيجا سائلا من المنظفات للوقاية من الإيدز، حسب أقواله.

المصدر: لينتا. رو