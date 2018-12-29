هدية أسترالية لأبيها كادت تودي بحياته! (فيديو)

كادت هدية فتاة أسترالية قدمتها لأبيها بمناسبة عيد الميلاد، أن تقتله على الفور بعد استلامه لها.

وذكر موقع "Berth Now" الإخباري، أن، آرون بيكس، من مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية، ذهب مع طفليه صوفي (11 عاما) وويل (7 أعوام) إلى الشاطئ، لقضاء بعض الوقت، في 24 ديسمبر الجاري.

The Southern blue-ringed octopus might be small, but it is fierce. They reach lengths of only 8-10 inches, but they are famous for having extremely potent venom that can be strong enough to kill a person! pic.twitter.com/34z26YBvwF — Oceana (@oceana) 22 декабря 2018 г.

وبينما كان ويل يلعب على الشاطئ، مارست صوفي هوايتها المفضلة بالغوص وجمع القواقع البحرية الملونة. وأخرجت صوفي من المياه قوقعتين جميلتين وأهدتهما لوالدها، الذي وضعهما في جيبه، ليغسلهما لاحقا عند عودته إلى المنزل.

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واكتشف آرون أن القوقعتين كانتا تحتويان على أخطبوطات من نوع أزرق الحلقات "Blue-ringed octopus"، الذي يعد من أكثر المخلوقات سمية في العالم، بعد أن خرج أحدهما واستقر على يده أثناء عملية الغسل، وبقي الثاني في جيبه.

وقال آرون بيكس للصحفيين: "التقطت صوفي هذه القواقع وسبحت بها لفترة، كاد الموضوع أن ينتهي بكارثة. بالإضافة إلى ذلك، بقي الأخطبوط السام في جيبي لمدة 15-20 دقيقة".

وبعد أن وجد آرون معلومات عن هذا النوع من المخلوقات في الإنترنت، عرف أن لسعتها غير مؤلمة، "وقد لا تعرف حتى أنك تعرضت للسع وتموت في بضع دقائق، إنه أمر مخيف لمجرد التفكير بأنني أموت أمام أطفالي في ليلة الميلاد".

واتصلت الأسرة بالإسعاف ونقل الرجل إلى المستشفى، حيث قضى ثلاث ساعات من الفحص والمراقبة بسبب تماس جسده مع هذه الرخويات القاتلة، حيث ظهر على ساقه طفح جلدي خفيف، لكن الأخصائيين طمأنوه بأن الخطورة قد زالت ويستطيع الذهاب إلى المنزل.

المصدر: لينتا. رو