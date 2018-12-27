إندونيسيا ترفع حالة التأهب خوفا من تكرار كارثة تسونامي المدمرة!

أجبر عمود الرماد المتصاعد من بركان "Anak Krakatau" سلطة الطيران في إندونيسيا على إعادة توجيه جميع الرحلات الجوية بين جزيرتي جافا وسومطرة، بعد أيام فقط من وقوع كارثة تسونامي قاتلة.

وقالت وكالة الطيران الحكومية (AirNav) في بيان صادر عنها: "تم تغيير مسار جميع الرحلات الجوية بسبب رماد بركان (كراكاتا) في حالة تأهب قصوى". وبعد رفع مستوى التأهب للبركان، يوم الخميس 27 ديسمبر، فرضت السلطات منطقة حظر يبلغ قطرها 5 كم.

وتستمر السلطات في حث الناس على الابتعاد عن السواحل التي دُمرت بالفعل، بعد أن تسبب الانهيار الأرضي تحت سطح الماء الناجم عن ثوران "كراكاتا"، في حدوث موجات تسونامي قاتلة أودت بحياة 430 شخصا على الأقل يوم السبت الماضي.

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وأدت الكارثة أيضا إلى إصابة حوالي 1500 شخص بجروح بالغة، على امتداد الساحل. وما يزال هناك أكثر من 100 من السكان المحليين في عداد المفقودين. وفي خضم مخاوف من أن يؤدي النشاط البركاني المستمر إلى كارثة تسونامي أخرى، أجلي أكثر من 21 ألف شخص إلى مناطق مرتفعة.

وألقي باللوم جزئيا على نظام الإنذار بالتسونامي، الذي فشل في التنبؤ بالموجات القاتلة التي دمرت المدن الساحلية حول مضيق سوندا، بين جزيرتي سومطرة وجافا.

المصدر: RT