ظاهرة بيئية طارئة تلزم سكان العاصمة الهندية بيوتهم

اضطر كثير من سكان العاصمة الهندية، نيودلهي، إلى قضاء عيد الميلاد داخل بيوتهم، لتدهور مفاجئ في جودة هواء المدينة، حيث صنفت السلطات درجة التلوث بـ "الطارئة".

وتعد الظاهرة المناخية حدثا استثنائيا للعام الجاري، حيث صنفت السلطات الهندية درجة تلوث الهواء "بالطارئة"، لليوم الرابع على التوالي.

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وتوقع مسؤولون حكوميون استمرار التلوث الخطير لمدة 3 أيام إضافية، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وركود حركة الرياح في نيودلهي، في حين أغلقت الحكومة الهندية مناطق صناعية وأوقفت عمليات البناء بشكل مؤقت.

ومع إجراء اختبار رسمي لجودة هواء العاصمة لتحديد درجة سمية الهواء، أعطى مؤشر الاختبار رقما قياسيا للعام الجاري، بلغ 450 قبل 3 أيام، مع العلم أن الرقم 100 يعد حدا غير صحي، نسبة للمعايير العالمية.

كما أشار بعض السكان إلى تفضيلهم البقاء داخل بيوتهم على الرغم من قدوم عيد الميلاد، ذلك أن الضباب الملوث عامل رئيس لأمراض الجهاز التنفسي، بينما عمد آخرون إلى شراء أجهزة لتنقية الهواء داخل البيوت.

وتصنف نيودلهي بين أسوأ مدن العالم بالنسبة لجودة هوائها، وذلك نتيجة مباشرة لتنام قياسي في أعداد السيارات والدراجات النارية فيها، وكذلك في أعداد المصانع العاملة بالفحم الحجري.

المصدر: Reuters