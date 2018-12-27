بعد غياب 14 عاما.. قطة تعود لصاحبتها عشية الميلاد! (فيديو)

احتفلت أسترالية بعيد الميلاد هذه السنة مع قطتها "روزي"، التي عادت بعد أن اختفت لمدة 14 عاما.

وهربت القطة المحبوبة لقاطنة مدينة سيدني، بيانكا زاميت، عندما كانت طفلة، ومنذ ذلك الحين لم تر زاميت حيوانها الأليف أبدا.

A Sydney woman has received the ultimate Christmas gift. Bianca Zammit has been reunited with her childhood pet who went missing 14 years ago. Little did she know, her beloved 'Rosie' had been living just a few streets away the entire time. #7Newspic.twitter.com/qna5TQAxAp — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 24 декабря 2018 г.

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واتضح أن القطة "روزي" عاشت كل هذا الوقت (14 سنة) في منزل آخر يبعد بضعة أحياء فقط عن منزل زاميت، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

والتقط رجل مسن القطة قبل 14 عاما من الشارع، معتقدا أنها بلا مأوى وأخذها إلى منزله. وبعد وفاة الرجل الذي ربى القطة كل تلك المدة، أخذ أقاربه القطة إلى ملجأ الحيوانات، حيث فحصها الأطباء البيطريون وعثروا على رقاقة تحملها القطة باسم روزي واسم ملاكها الأصليين.

واتصل الأطباء بزاميت، عشية عيد الميلاد، وأعادوا لها القطة، التي لو كان المتوفى الذي رباها قد أخذها إلى الأطباء قبل ذلك، لاكتشفوا أصحابها، لكن الواقع كما في الكثير من القصص الخيالية، يكون أكثر غرابة في بعض الحالات.

وقالت زاميت للصحفيين إنها الآن سعيدة جدا بعودة "روزي"، وأضافت قائلة: "عندما كنت صغيرة كنت دائما على أمل بعودة القطة".

المصدر: لينتا. رو