هبط بالطائرة على الطريق العام "لقضاء حاجته"! (فيديو)

صور شهود عيان مشاهد فيديو لا تخطر على بال في الولايات المتحدة الأمريكية، لطيار مبتدئ هبط بطائرته الصغيرة على طريق سريع وخرج منها ليقضي حاجته.

وذكر موقع "WSB-TV"، أن الحادث وقع على الطريق السريع في مقاطعة تالاديجا في ولاية ألاباما، يوم السبت 22 ديسمبر الجاري، حيث تعطل المحرك بعد 6-8 كيلومترات، عقب إقلاع طائرة من طراز "Cessna" من مطار محلي.

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وكان على متن الطائرة طيار متدرب يجلس خلف مقودها لأول مرة ومعه مدرب الطيران، جيم ويليامس، الذي يمتلك خبرة طيران لمدة 36 عاما.

وجرب المدرب جميع خيارات الخروج من الوضع الحرج بسبب توقف محرك الطائرة، وقرر الهبوط على الطريق السريع، الذي لم يشهد في ذلك الوقت حركة سيارات كبيرة لحسن الحظ.

وبعد هبوط الطائرة بسلام، خرج الطيار المتدرب مذعورا من قمرة القيادة، وتوجه مباشرة إلى السهل المجاور ليقضي حاجته.

وتم تصوير المشهد من قبل زوجين عابرين مع طفليهما في سيارة، حيث طلبت المرأة من زوجها الاقتراب من الطائرة ومساعدة ركابها إذا كانوا بحاجة لذلك.

وعند اقتراب السيارة من الطائرة المتوقفة على قارعة الطريق، أشار لهم الطيار بأن كل شيء على ما يرام. وطلبت المرأة من الطفلين أن يغلقا أعينهما، عندما تفاجأت به يخلع سرواله لقضاء حاجته.

المصدر: لينتا. رو