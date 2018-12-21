صحفية أمريكية: الروبوتات قتلت 29 عالما في اليابان رميا بالرصاص!

ادعت صحفية أمريكية، في فبراير 2018، خلال مؤتمر مشكلات الذكاء الصناعي، مقتل 29 عالما يابانيا على يد أربعة روبوتات، في شهر أغسطس من عام 2017.

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وانتشر مؤخرا مقطع فيديو لادعاءات الصحفية، لندا مولتون هاو، والتي تقول فيه إنها حصلت على هذه المعلومات السرية من عسكري متقاعد، ولكنه لا يزال يعمل بعقد مع وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها من الأجهزة الأمنية.

ووفقا لهذا المصدر، فإن الحادث وقع في إحدى الشركات اليابانية الشهيرة بإنتاج الروبوتات. حيث قامت 4 روبوتات مخصصة للأغراض العسكرية بقتل العلماء باستخدام أسلحة نارية.

ويفيد المصدر بأن الخبراء حينها تمكنوا من وقف روبوتين فقط وتعطيل الثالث، بيد أن الروبوت الرابع تمكن من الاتصال بالقمر الصناعي الخاص والحصول على المعلومات اللازمة لإعادة برمجة نفسه.

وقد وعدت الصحفية الأمريكية آنذاك بعدم نشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام، لأن الشركة المعنية لا تسمح بتشويه سمعتها، ولأن اليابان بحاجة إلى روبوتات قتالية، أي أن عملية الإنتاج لن تتوقف.

This how we all gonna die pic.twitter.com/YsRHhGHfra — Andre Hill (@andreliftss) December 18, 2018

وترى لندا أن تطور الذكاء الصناعي يشكل خطورة كبيرة على البشرية، وأشارت إلى ما تنبأ به، إيلون موسك، بأن الروبوتات قد تبدأ الحرب العالمية الثالثة. وقالت: "الذكاء الصناعي يشكل خطرا أساسيا على استمرار الحضارة البشرية، وأنا أعتقد أن الناس يدركون هذا".

المصدر: رامبلر